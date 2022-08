“Se vuoi la pace prepara la pace”, al via nelle Marche la decima edizione Organizzata dall'Università per la Pace, con il sostegno di Giunta e Consiglio regionali, si svolgerà in diversi comuni della regione

172 Letture Cultura e Spettacoli

Prenderà il via il 25 agosto “Se vuoi pace prepara la pace”, la manifestazione organizzata dall’Università per la Pace con il sostegno di Giunta e Consiglio regionali.

Un ricco calendario di appuntamenti, in diversi comuni marchigiani, per la promozione di una società più pacifica e giusta. La decima edizione della kermesse è dedicata all’arte “quale via universale alla Pace perché capace – come spiega il Presidente della stessa Università per la Pace, Mario Busti – di parlare all’anima di ogni persona”. Numerosi gli eventi in programma “per riflettere – puntualizza Busti – sulle tragedie umane, comprenderle e non più ripeterle”.

Tra le novità di quest’anno, un concorso di poesia con due sezioni, una per i giovani fino ai 25 anni e l’altra dedicata agli adulti.

Il primo appuntamento dell’edizione 2022 di “Se vuoi la pace prepara la pace” si terrà giovedì 25 agosto a Fano, a partire dalle ore 21,30, presso il Bastione Sangallo. Andrà in scena uno spettacolo teatrale con al centro dell’attenzione il tema delle migrazioni umane.

Seguiranno iniziative a Petritoli, Arcevia, Senigallia, Pesaro, Montecosaro, Ancona, Loro Piceno, Monterubbiano. La manifestazione si chiuderà domenica 18 settembre, presso il Museo Pontificio Santa Casa di Loreto, con una visita guidata alle 17, alla quale seguirà, alle 18, il concerto “Non la spada, ma la musica illumini la via” del violinista e compositore Marco Santini. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Scarica e leggi il programma della manifestazione in PDF