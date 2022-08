“Per il lavoro serve visione strategica” Interviene Ugl

« Le sfide che il mondo del lavoro si troverà ad affrontare neiprossimi mesi richiedono una visione strategica a lungo termine.

L’adozione di un piano industriale serio, la programmazione di politiche attive adeguate, la lotta alla disoccupazione giovanile , sono temi centrali che non possono essere derubricati a semplici affari correnti e nemmeno ridotti a spot propagandistici a fini elettorali». Lo afferma il segretarioregionale dell’ Ugl Masha Parisciani.

«Bisogna tornare a valorizzare le competenze e la formazione rivedendo radicalmente un paradigma culturale fondato su bonus e sussidi a pioggia che non incentivano la creazione di nuovi posti di lavoro, come dimostra l’esperienza fallimentare del reddito di cittadinanza -prosegue Parisciani – UGL è disponibile ad un confronto con le diverse forze politiche per discutere delle proposte volte a rilanciare l’occupazione a partire dal rafforzamento dei contratti collettivi nazionali e dalla definizione di un nuovo modello di relazioni industriali basato sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, come prevede l’art. 46 della Costituzione. In vista delle prossime elezioni, i partiti dicano chiaramente quali misure intendano adottare per tagliare il costo del lavoro, tutelare la sicurezza dei lavoratori, superare la Legge Fornero per favorire la flessibilità in uscita» conclude.

Da

Ugl