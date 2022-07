Trenitalia, nuove carrozze bici sui binari delle Marche 8 treni al giorno con carrozza-bici aggiuntiva, in ognuna 64 stalli, in circolazione tra Ancona e Fabriano e tra Ancona e San Benedetto

104 Letture Cronaca

Da oggi in circolazione sulle linee regionali delle Marche nuove carrozze interamente dedicate al servizio bici, capaci di ospitare fino a 64 biciclette ognuna.

Sono così otto ogni giorno i treni regionali dotati di queste carrozze tuttobici: circolano all’interno del territorio regionale sulla linea Ancona – Fabriano e Ancona – San Benedetto, offrendo l’opportunità agli amanti delle due ruote di muoversi in totale libertà e scoprire in comodità l’unicità e la bellezza dei territori marchigiani.



Le nuove vetture sono state presentate oggi ad Ancona dall’assessore ai trasporti della Regione Marche, Guido Castelli, dal responsabile commerciale della Direzione Business Regionale di Trenitalia, Ermanno Russo, e dal direttore della Direzione Regionale Marche di Trenitalia, Fausto Del Rosso.

Salgono così ad oltre 1100 i posti bici ogni giorno a disposizione sui treni regionali delle Marche: un incremento di offerta giustificato da un gradimento sempre crescente.

Nelle Marche il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie al Contratto di Servizio sottoscritto da Trenitalia con Regione Marche, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali.

Sono molto positivi i numeri del bilancio intermedio della Trenitalia Summer Experience nelle Marche, a quasi un mese e mezzo dall’entrata in vigore dell’orario estivo. La nuova programmazione offre maggiori opportunità per raggiungere con più frequenza e facilità tante mete a portata di treno: soluzioni dirette ed intermodali rivolte ad incrementare e facilitare il turismo domestico, alla riscoperta delle mete più suggestive di una delle regioni più belle e ricche di storia, cultura e bellezze naturali dello stivale.

Si conferma il successo del treno estivo Marche Line, il servizio da Piacenza a San Benedetto del Tronto con tariffa scontata del 50% per l’andata e il ritorno nello stesso week end. Ad oggi, il servizio ha trasportato 8500 viaggiatori, più del doppio rispetto al 2021, nelle località balneari marchigiane.

In aumento anche il gradimento dei servizi Link integrati treno+bus: Urbino Link incremento dei viaggiatori +161%, FermoLink+ 35% e ConeroLink+3% rispetto al 2021.

Un’offerta per tutti i gusti, quindi, che pone le Marche e le sue bellezze al centro della stagione estiva di Trenitalia.

Vademecum imprescindibile per non perdersi nulla è le Marche in Treno, la guida della nuova collana “I Regionali da Vivere” creata da Giunti Editore e Trenitalia dedicate alla scoperta dell’Italia a bordo dei treni Regionali.

La guida – in vendita in tutte le librerie Giunti – offre un ventaglio di mete turistiche marchigiane che vedono nel treno il fil rouge che le unisce e le rende più facilmente raggiungibili anche grazie al potenziamento dei servizi della Trenitalia Summer Experience.

da Trenitalia