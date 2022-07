“Marche, sono tornati gli stranieri” 60.000 nelle Marche nel solo mese di giugno secondo i dati Cna

Tornano i turisti stranieri. Nel mese di giugno sono stati oltre 60 mila a trascorrere le vacanze nelle Marche, per un totale di 280 mila pernottamenti, con una media di quattro giorni di presenza, importante per la spesa turistica sul territorio.

Non solo alloggi ma anche ristorazione, visite a città e borghi d’arte. Notevole anche la presenza di turisti italiani, per un giugno da tutto esaurito, dopo due estati anomale a causa delle restrizioni pandemiche. Sono stati superati anche i dati del 2019, ultimo anno prima del Covid. Lo rende noto Cna Marche, sulla base di una indagine di Cna Commercio e Turismo. Due terzi dei turisti hanno privilegiato le strutture alberghiere mentre il restante terzo si è diviso tra Bed & Breakfast e agriturismi.

“Sono tornati gli stranieri”afferma Emanuela Leli, titolare del rifugio La Capanna, a Pintura di Bolognola, sui monti Sibillini “soprattutto olandesi e inglesi, che hanno superato i numeri del 2019. Tutto esaurito anche nell’altra attività che gestisco sulle rive del lago di Fiastra. In media il 70 per cento dei miei clienti è straniero, in cerca del fresco dei 1.380 metri del rifugio e di prodotti enogastronomici che offre il nostro territorio. Molto buone anche le prospettive per luglio mentre per agosto non abbiamo ancora il tutto esaurito”

Dai Monti Sibillini a Senigallia la narrazione non cambia. “E’ stato un giugno come non si vedeva da anni” commenta soddisfatto Federico Cavallaro, titolare dell’Hotel City “a dimostrazione del fatto che la gente ha voglia di uscire e divertirsi. Da noi la clientela è soprattutto italiana. A giugno abbiamo ospitato solo alcune famiglie straniere. Positivo anche il fatto che quest’anno la stagione è cominciata prima. Già a marzo e aprile sono cominciate ad arrivare le prenotazioni mentre negli anni scorsi non si è mosso niente fino a giugno.Anche per luglio e agosto abbiamo già tante prenotazioni e ottime prospettive, con in crescita anche i turisti stranieri”.

Una grossa spinta al turismo straniero nelle Marche, l’ha data il territorio di Pesaro – Urbino, fresco di nomina come capitale della cultura 2024. Secondo l’indagine di Cna Turismo e Commercio, sono stati 25 mila gli arrivi di turisti internazionali per un totale di oltre 100 mila pernottamenti, con una media di quasi 5 notti., a beneficio della spesa in ristorazione, shopping, turismo culturale e degli eventi.

Ma in spiaggia è turismo mordi e fuggi. “Sulle nostre spiagge” sostiene Sabina Cardinali titolare dei Bagni Tino “le presenze turistiche si sono concentrate soprattutto nei fine settimana, tra il venerdì e la domenica. Ci aspettiamo una forte crescita di turisti balneari tra luglio e agosto. Per quanto riguarda gli stranieri abbiamo notato il ritorno degli statunitensi ed una buona presenza di tedeschi e francesi. Ci aspettiamo che presto arriveranno anche turisti olandesi e del Nord Europa. Purtroppo mancano i russi, che erano una fetta importante del turismo pesarese”.

Nelle Marche le imprese impegnate nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione sono 9.738 di cui 8.378 nella ristorazione e 1.400 nell’alloggio. Gli addetti sono 48.462 di cui oltre 40 mila nella ristorazione e 8.400 nell’alloggio.

Innovare per aumentare la competitività, lo sforzo delle aziende turistiche marchigiane. “Le Marche” dichiara Gabriele Di Ferdinando responsabile Cna Marche Commercio e Turismo “sono la prima regione italiana per richieste di incentivi finanziati dal PNRR. Sono stati presentati 252 progetti per oltre 88 milioni di euro per efficientamento energetico e riqualificazione edilizia delle attività, digitalizzazione, eliminazione delle barriere architettoniche, riqualificazione antisismica. Stiamo lavorando inoltre per superare la stagionalità, con una maggiore diversificazionedell’offerta, anche nei periodi meno frequentati dai turisti, puntando sui percorsi di turismo esperienziale, sui borghi, sull’arte, la cultura e l’enogastronomia. Per un turismo attrattivo tutto l’anno”.