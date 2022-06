A Morro d’Alba torna il Green Loop Festival Cultura e sport per veicolare il tema dell'economia circolare. I saluti del Presidente Dino Latini che sarà presente all'evento inaugurale.

Per quattro giorni, dal 16 al 19 giugno, Morro D’Alba torna ad ospitare il Green Loop Festival, la manifestazione interamente dedicata ai temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Il programma di questa seconda edizione dell’interessante ed innovativo Festival artistico è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, ospitata a Palazzo Marche.



Il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha augurato agli organizzatori e agli amministratori locali il successo della manifestazione, assicurando la presenza alla cerimonia inaugurale, prevista per la serata di giovedì 16 giugno.

“Un Festival – ha spiegato il sindaco di Morro D’Alba, Enrico Ciarimboli – che parla il linguaggio artistico per poter arrivare ad affrontare temi più complessi, come quello dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale”.

“Sfida non semplice che affrontiamo con orgoglio e coraggio – ha aggiunto il direttore artistico, Marco Cardinaletti, illustrando il programma del Festival – Utilizzando il veicolo della cultura, dell’arte e dello sport si riesce a far passare temi più spinosi ed ostici, come quelli scientifici e del ciclo di rigenerazione dei rifiuti”.

Per quattro giorni, infatti, nei vari luoghi del borgo, inserito tra i più belli d’Italia, e nelle vigne produttrici della famosa Doc Lacrima, si susseguiranno conferenze, performance artistiche, mostre, concerti, presentazioni di libri e spettacoli teatrali tutti ad ingresso gratuito e tutti riconducibili al tema dell’economia circolare. Sono, inoltre, previsti specifici eventi e laboratori per bambini e ragazzi e la pedalata non competitiva “Giro del Lacrima” che toccherà i colli di produzione del vino. Alla conferenza stampa hanno partecipato inoltre il Vice sindaco del Comune di Morro D’Alba, Raniero Romagnoli, e l’assessore alla cultura, Alessandra Boldreghini.