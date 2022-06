Un convegno sul tema “Il vero e il falso” Vale anche come credito per i corsi degli ordini degli avvocati e dei giornalisti delle Marche

Convegno organizzato dal Corecom delle Marche per giovedì 16 giugno presso la Mole Vanvitelliana di Ancona. Lavori coordinati dalla Presidente Cinzia Grucci: “Una riflessione a tutto campo sul valore e le attuali insidie della comunicazione”.

Il Corecom delle Marche si interroga su “Il vero e il falso nel mainstream e in rete”. Lo fa attraverso il convegno in calendario per giovedì 16 giugno alla Mole Vanvitelliana di Ancona, che intende porre al centro dell’attenzione le problematiche legate all’informazione ed ai canali utilizzati per la sua diffusione.

La Presidente del Corecom, Cinzia Grucci, tiene a precisare che l’obiettivo è quello di “abbozzare approcci e spunti di indagine e, soprattutto, sensibilizzare gli addetti ai lavori, gli utenti e il grande pubblico al valore e alle insidie della comunicazione”.

Ovviamente sotto la lente d’ingrandimento finisce la rete, che esercita un ruolo determinante nello scenario complessivo.

“Oggi la gran parte dell’informazione – prosegue la Grucci – corre e si fa in rete e soprattutto sui Social. Si affida non tanto alle parole quanto alle immagini. Se fino a qualche anno queste erano garanzia di veridicità, o quantomeno di fedele riproduzione di una scena e quindi di un fatto, la diffusione di una tecnologia sofisticata e a basso costo rende soprattutto le immagini oggetto di potenziale manipolazione e quindi di allontanamento dalla verità”.

Da ultimo, la Presidente fa riferimento ai profondi cambiamenti sociali e culturali in atto, che hanno determinato dei problemi anche nel mondo della comunicazione.

“Assistiamo – dice – ad una profonda crisi, ma interpretando la parola nel suo significato originario, non le si attribuisca un valore negativo. Essendo il cambiamento inevitabile e già in atto, occorre accettare la sfida, studiare e sperimentare nuovi modi e stili di comunicazione, tali da neutralizzare o quantomeno ridurre significativamente la disinformazione. L’auspicio è che questo convegno ci arricchisca e stimoli proficuamente lo spirito critico e creativo”.

Dopo l’apertura da parte della Presidente Cinzia Grucci ed i saluti istituzionali, previsto l’intervento di Monica Garulli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, e diverse relazioni.

Giovanni Boccia Artieri, saggista e docente di Sociologia della comunicazione e dei media digitali presso l’Università di Urbino, farà il punto su “Il sistema dei media ibrido e il disordine informativo”, mentre Maurizio Blasi, giornalista e Vicepresidente del Corecom, si soffermerà su “Il percorso infinito verso la verità giornalistica: lavori in corso per avvicinarsi sempre piu’”.

Le altre relazioni vedranno protagonisti Adriano Baldoni, Direttore del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Ancona (“Il web:interazioni tra nuovi modelli culturali e aspetti neurobiologici”); Massimo Mari, Direttore del Dipartimento di salute mentale Asur area vasta 2 e membro del gruppo organizzativo regionale sanitario per il supporto psicologico (“Il concetto di verità nel mondo virtuale”); Alessandra Belardini, Dirigente compartimento Polizia postale e delle comunicazioni di Toscana e Marche (“La rete e le sue insidie: la Polizia postale al passo con i tempi e le nuove realtà di dissimulazione online”); Maurizio Petrocchi, ricercatore di storia contemporanea presso l’Università di Macerata (“Disinformazione e guerra cognitiva:l’evoluzione del conflitto ibrido”). L’inizio dei lavori è previsto per le ore 15.

Il convegno è accreditato, ai fini della formazione professionale, dall’Ordine dei giornalisti delle Marche e dall’Ordine degli avvocati di Ancona.