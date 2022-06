I giovani e l’agricoltura: Coldiretti Marche fa il punto alla Rotonda di Senigallia Rischi per agricoltori legati ai rincari: +170% i concimi, +90% i mangimi, +129% il gasolio. Non va meglio lungo la filiera

Come si coniuga la transizione ecologica con gli scenari economici scaturiti dalla guerra in Ucraina? Se lo sono chiesti i giovani di Coldiretti riuniti nel pomeriggio di lunedì 6 giugno alla Rotonda di Senigallia per NewCamp Inform Tour, iniziativa dedicata alla nuova Politica agricola comunitaria, alle prospettive per il settore e alle possibilità di sviluppo che arrivano dall’agricoltura biologica.

