Inizia al meglio la tua estate con una settimana di mare all’Hotel Corallo di Senigallia Grande offerta: una vacanza all inclusive sulla Spiaggia di Velluto

Nella splendida città di Senigallia, ad un passo dalla famosa “Spiaggia di Velluto” si trova l’Hotel Corallo, una struttura da sempre attenta a tutte le esigenze del cliente, pronta a garantire soggiorni confortevoli e rilassanti.

In occasione dell’inizio della stagione estiva 2022, l’Hotel Corallo di Senigallia propone ai suoi clienti un’offerta speciale valida da domenica 5 giugno a domenica 12 giugno: una settima di relax all inclusive al prezzo di 380 euro a persona con soggiorno gratis per un bambino a prenotazione.

Oltre a tutti i confort che la struttura normalmente offre, il pacchetto comprende l’utilizzo di ombrellone e lettini presso gli stabilimenti balneari adiacenti all’Hotel, con aree attrezzate dedicate al divertimento dei più piccoli.

La promozione prevede anche bevande comprese a tutti i pasti, con possibilità di scelta tra un’ampia proposta di vini regionali selezionati. Il Corallo, hotel di Senigallia vanta un eccellente servizio di ristorazione e ogni piatto è curato da professionisti del settore che utilizzato materie prime locali e olio d’oliva di produzione propria per realizzare piatti di ottima cucina locale.

I clienti che usufruiranno della promozione valida dal 5 al 12 giugno, potranno inoltre utilizzare gratuitamente il parcheggio della struttura.

Oltre alla comodità della splendida spiaggia sulla quale affaccia l’Hotel Corallo, la struttura è vicina a molti servizi utili come farmacia, bar, ristoranti, market, area verde residenziale, campi da tennis, da ping pong e a soli 800m è raggiungibile il centro storico di Senigallia.



Hotel Corallo – Famiglia Rimini

Lungomare Mameli 66,

Senigallia (An) – 60019

Tel. +39.071.7923596

Fax +39.071.7926939

Mobile +39 335/8161484

Web: www.hcorallo.it

E-mail info@hcorallo.it