Guida (al) Locale: La Sartoria, la steak house dalle proposte enogastronomiche di tendenza e di eccellenza A Fano, nel cuore del centro storico si nasconde un luogo curioso dove avviene un insolito sposalizio tra moda e food

Tra le esperienze enogastronomiche da vivere nella regione Marche oggi voglio portarvi a Fano, una delle città di mare più caratteristiche della costa marchigiana nonché antica colonia romana e culla di uno dei festeggiamenti più antichi d’Italia: il Carnevale di Fano.

Qui, nel cuore del centro storico si nasconde, inglobato tra i palazzi della nota piazza XX settembre, un luogo curioso dove avviene un insolito sposalizio tra moda e food: è La Sartoria.

Si tratta di una steak house, un ristorantino di carne dove provare non solo una cucina tradizionale ma soprattutto proposte di tagli di carne pregiati, rari e provenienti da diverse parti del mondo, le cui preparazioni seguono originali ricette della zona di provenienza ma in una veste più moderna e innovativa grazie all’utilizzo di ingredienti freschi e accuratamente selezionati.

La raffinatezza in stile gourmet in cui si presentano i piatti viene ancor di più accentuata dal suggestivo ambiente indoor del locale: al suo interno le sale si presentano con mattoni a vista e volte a croce richiamando gli interni di antiche cantine o celle ipogee mentre inusuali dettagli come mezzi busti sartoriali, specchi, macchine da cucire Singer e mise en place “del sarto” conferiscono ad ogni ambiente un “je ne sais quoi” che evoca il dietro le quinte di un laboratorio sartoriale.

E proprio come un sarto che sapientemente ricerca la qualità per creare uno stile, oltre che un emozione, La Sartoria attraverso la ricerca della qualità crea tendenze culinarie che trasportano il commensale in un’esperienza di gusti e sapori unica e trascendentale.

Per gli amanti della carne, il menù e le proposte giornaliere si compongono di particolari prelibatezze: carni pregiate, dry-aged e bbq ne sono i protagonisti!

Per fare qualche esempio, a la Sartoria è possibile trovare il Brisket Texano, un pregiato taglio “punta di petto” del manzo la cui preparazione prevede ore di affumicatura (per gli amanti delle cotture lunghe e a bassa temperatura) oppure provare tagli di carne provenienti da diversi allevamenti come il Phenomena 10+, un tipo di bovino la cui carne si caratterizza per la sua incredibile morbidezza!

Insomma un raffinato e succulento menù a base di ciccia … tanta ciccia!

Proposte sfiziose sapientemente preparate attraverso un insolito e innovativo marchingegno per la cottura professionale della carne: il Monolith, il barbeque in ceramica a carbone, la cui struttura a forma d’uovo consente di controllare accuratamente la temperatura di cottura mentre la ceramica garantisce una buona umidità interna rendendo gli ingredienti decisamente più succosi.

Tutto questo ben di Dio di ciccia inoltre potrà essere accompagnato da una vasta selezione di vini provenienti da ogni regione d’Italia la cui cantina viene (gelosamente) custodita all’interno di una delle sale del locale!

La Sartoria nel suo particolare format fashion – food, unisce raffinatezza e gusto, qualità e innovazione, garantendo un esperienza gastronomica differente e fuori dalla solita routine del pranzo, della cena e…dell’aperitivo!

A questo proposito non bisogna perdersi l’ Aperitivo “sartoriale” caratterizzato da ricchi taglieri di salumi e formaggi nostrani da gustare presso il dehor esterno del locale e in prima fila sulla storica piazza XX settembre, là dove il Palazzo del podestà, il Teatro della Fortuna e le meraviglie architettoniche e culturali del centro fanese accentuano l’unicità atipica e senza tempo di questo inusuale ristorantino di carne

La Sartoria

Piazza XX Settembre, 5

61032 Fano PU

T. 0721 548158

www.lasartoriabbq.com

Per entrare in contatto con Francesca Bonanni, curatrice di Guida (al) Locale, spedisci una mail a guidaallocale@marchenotizie.info