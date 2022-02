Illuminati di viola i monumenti nelle Marche per la Giornata Internazionale dell’Epilessia Lunedì 14 febbraio 2022 l'iniziativa per la sensibilizzazione su una patologia che colpisce una persona su mille nel mondo

8 Letture Associazioni

Il secondo lunedì di febbraio, dal 2016, ricorre la Giornata Internazionale dell’Epilessia, una delle patologie neurologiche maggiormente diffuse.

Quest’anno la ricorrenza cade nella giornata del 14 febbraio e come di consueto, per l’occasione, è stata richiesta la collaborazione degli Enti Pubblici per la sensibilizzazione al tema, partecipando con l’illuminazione di colore “viola” (colore simbolo dell’epilessia) dei monumenti dalle ore 17.00 del 14 febbraio.

L’organizzazione di tale evento è affidata alla LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia), associazione scientifica composta da medici, di cui ogni Regione ha un suo referente.

Per la Regione Marche, dal mese di maggio 2021 è stato conferito tale incarico alla Dott.ssa Nicoletta Foschi, medico Epilettologo Responsabile del Centro Epilessia degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Nel territorio regionale, le associazioni che si occupano di “Epilessia” sono: l’AMCE (Associazione Marchigiana lotta contro l’Epilessia), che si occupa degli adulti; la FA.NP.I.A. (Famiglie Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) per la popolazione pediatrica del territorio regionale che con le loro rispettive Presidenti Gabriella Venanzi (AMCE) e Barbara Guidi (FA.NP.I.A) collaborano con la LICE anche per le diverse iniziative nel territorio.

L’Epilessia è un insieme di condizioni che interessano l’1/1000 delle persone nel mondo indipendentemente da etnia e sesso.

Si ringrazia gli Enti che hanno risposto alla giornata di sensibilizzazione così possiamo battere i pregiudizi e i tabù che ancora ci sono attorno a questa patologia e che fanno più male della patologia stessa aderendo all’illuminazione di viola: il Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche ad Ancona; 14 Comuni nella Provincia di Ancona: Ancona, Castelfidardo, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi, Loreto, Monte Roberto, Osimo, San Paolo di Jesi, Senigallia, Sirolo e Trecastelli; 8 Comuni nella Provincia di Fermo: Fermo, Falerone, Monterubbiano, Monte Vidon Corrado, Monte Rinaldo, Moresco, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio. 7 Comuni nella Provincia di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno, Acquaviva Picena, Cupra Marittima, Grottammare, Offida, Ripatransone e San Benedetto del Tronto; 8 Comuni nella Provincia di Macerata: Macerata, Camerino, Cingoli, Fiuminata, Montefano, Porto Recanati, Recanati e San Severino Marche; 11 Comuni nella Provincia di Pesaro – Urbino: Pesaro, Urbino, Carpegna, Fano, Fossombrone, Gradara, Lunano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Piobbico e Tavullia.

Inoltre verranno illuminate di viola la Cattedrale di Urbino e la Cattedrale di Macerata.

Si ringrazia anche il Comune di Montemarciano, che non ha potuto aderire all’illuminazione per un problema tecnico con cui però, è previsto un incontro rivolto alla cittadinanza, per il prossimo 5 marzo presso il Centro Sociale (maggiori dettagli verranno comunicati prossimamente).

Inoltre stiamo aspettando la disponibilità di una data per organizzare un incontro con la cittadinanza con il Comune di Civitanova Marche.

Quest’anno l’AMCE ha una piacevole novità, dall’incontro con una persona speciale che si è trovata ad ascoltare una testimonianza di vita vissuta è nata una canzone a noi dedicata, pertanto siamo lieti di ringraziare Loredana Filesi.

Se siete curiosi si consiglia una visita alla pagina Facebook dell’AMCE: www.facebook.com/AMCEPILESSIA.

da Associazione Marchigiana lotta contro l’Epilessia