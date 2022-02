Le Marche augurano buon mandato a Sergio Mattarella Dino Latini: "buon lavoro"

“Un nuovo settennato per Sergio Mattarella. A nome dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche un caloroso augurio di buon lavoro per la Patria, per le sue istituzioni e per tutti gli italiani.”

Così il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, che ha partecipato alla cerimonia per il giuramento del Capo dello Stato di fronte al Parlamento riunito in seduta comune.

Nei giorni scorsi Latini ha preso parte all’elezione di Sergio Mattarella insieme al Presidente della Giunta, Francesco Acquaroli, ed al capogruppo del Pd, Maurizio Mangialardi, “grandi elettori” delle Marche designati dall’Assemblea legislativa.