Dad e Green Pass, le novità a breve in vigore Il certificato verde avrà durata illimitata per chi ha la dose booster

Novità sulla Dad a scuola decisa dal Consiglio dei ministri mercoledì 2 febbraio.



Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (presumibilmente da lunedì 7 febbraio) aumentano i casi per costringere una classe alla Dad.

Nelle scuole primarie si andrà in Dad dal 5° caso positivo in classe, ma i vaccinati resteranno in classe: soltanto i non vaccinati finiranno in Dad.

Nelle scuole secondarie Dad per i non vaccinati (o i guariti dal Covid dopo aver comunque completato le prime due dosi) dal secondo caso, mentre gli alunni vaccinati restano in classe.

Si riducono da 10 giorni a 5 i tempi della quarantena: per tornare in classe sarà necessario un tampone antigenico o molecolare negativo.

Novità anche sul Green Pass: per chi ha completato il ciclo vaccinale e fatto pure la dose booster avrà durata illimitata: sarà così anche per chi ha avuto il covid ed è guarito dopo aver effettuato le prime due dosi.

In zona rossa, abolite le restrizioni presenti, ma soltanto, anche in questo caso, per i guariti, i vaccinati con dose booster o con la seconda dose effettuata negli ultimi 120 giorni.

Tra qualche giorno infine scatta l’obbligo del Super Green Pass per gli over 50 che devono andare al lavoro: chi non lo avrà sarà sospeso dal lavoro e rimarrà senza stipendio, pur senza perdere il posto.