Rientro a scuola in sicurezza: tamponi gratuiti per gli alunni delle medie ed elementari Tutti i punti dove potersi recare, giovedi 6 gennaio, per effettuare il controllo per il Covid-19

Come preannunciato nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, le aziende sanitarie hanno predisposto una giornata durante la quale gli studenti delle scuole medie ed elementari potranno effettuare tamponi gratuiti, senza prenotazione.

Tutti i punti individuati per lo screening

Area Vasta 1:

-Fano (ex CODMA Via Tommaso Campanella1, ore 8-14)

-Pesaro (via Lombardia 7, ore 8,30 – 14)

-Urbino (Via Sasso 70, ore 8-14)

Area Vasta 2:

-Ancona (PalaRossini, ore 8-20)

-Fabriano (Via Fornaci 108 – 8,30 – 13)

-Falconara (Pinacoteca Francescana, ore 14-20)

-Jesi (Zona Zipa – Via dell’Industria 9, ore 8,30 – 12,30)

-Osimo (PalaBaldinelli Via Striscioni 82, ore 8,30 – 15)

-Senigallia (Stadio Bianchelli Via Montenegro 21, ore 8-13

Area Vasta 3:

-Civitanova Marche (Via San Costantino, piazzale antistante il COVID hospital – ore 8,45 – 14)

-Matelica (Sede Protezione Civile – Località Cavalieri, ore 9-12)

-Macerata (Piediripa, Via Domenico Annibali dietro al Punto Vaccinale Territoriale, ore 7,30 – 14)

Area Vasta 4:

-Fermo Forum (ore 8-14)

-Amandola (esclusivamente venerdì 7 gennaio, zona Pian di Contro, ore 8,30 – 13)

Area Vasta 5:

-Ascoli Piceno (Via degli Iris 1 di fronte al poliambulatorio distrettuale, ore 12-20)

-San Benedetto del Tronto (Palazzetto dello Sport – Viale dello sport, ore 14 – 20)