Lotteria Italia, dopo la crisi Covid è boom delle vendite nelle Marche Per l'edizione 2021 previsti 144mila biglietti venduti (+26%)

Impennata per la Lotteria Italia nelle Marche. Rispetto allo scorso anno, l’edizione 2021 ha venduto – con dati aggiornati al 20 dicembre – 125mila biglietti, già in crescita del 10% rispetto ai tagliandi staccati per l’intera edizione 2020.

La cifra rappresenta, secondo i dati ufficiali raccolti da Agipronews, il 2,2% delle vendite totali in tutta Italia (5,7 milioni di biglietti) ed è destinata a salire ancora nel periodo di Natale, fino all’estrazione del prossimo 6 gennaio. Lo scorso anno, nelle ultime due settimane prima del fatidico appuntamento, la crescita delle vendite fu del 15%; la stessa percentuale applicata al dato 2021 porterebbe quindi il dato delle Marche a oltre 144mila biglietti, il 26% in più rispetto ai 114mila del 2020.

L’incremento era atteso dopo l’ultima edizione, penalizzata dal lockdown che ha pesantemente inciso sul bilancio finale. Complessivamente, in tutta Italia, la crescita della Lotteria Italia è stata del 43% (confronto sempre al 20 dicembre), segno tangibile di un lento ritorno alla normalità e alla tradizione che da oltre sessant’anni accompagna le feste di fine anno.