Guida (al) Locale: Il Rifugio dei Marsi, il campeggio esclusivo Eco-friendly all’interno di una… Botte di legno!! A Roccafluvione una chicca di viaggio davvero particolare - FOTO

Tra le tante cose da fare nelle Marche non possiamo assolutamente perderci quelle esperienze esclusive e fuori da ogni schema che regalano emozioni uniche e originali e che completano la scoperta di quei luoghi, borghi e paesaggi che rappresentano la nostra bella Regione!

Ancora una volta sono qui per presentarvi una chicca di viaggio davvero particolare: soggiornare all’interno di vecchie botti di vino!

Sì! Avete capito bene e no, non sto scherzando! E’ tutto vero… parola di Francesca!

Ora ve lo racconto:

Nella provincia di Ascoli Piceno, precisamente a Roccafluvione una comunità montana del Tronto e a due passi dal capoluogo di provincia e dai Monti Sibillini troviamo Il Rifugio dei Marsi.

Il nome prende spunto dai Marsi l’antica popolazione italica che si era insediata in quelle terre intorno all’89 a.C. dopo essersi alleata con i Piceni nella guerra contro i Romani dando vita al paese di Marsia oggi conosciuto come Roccafluvione.

La struttura nasce come tipico Bed & Breakfast accogliendo al suo interno camere tradizionali con ogni tipo di confort ma la particolarità che rende inusuale questa struttura ricettiva è data dalla presenza di una camera matrimoniale inserita all’interno di un enorme botte di legno!

L’idea nasce dai racconti di antiche tradizioni della vita rurale di quel luogo dove l’allevamento, la coltivazione della vite e il lavoro nei campi riempivano le giornate di adulti e fanciulli.

Tra gli strumenti del mestiere vi erano queste grandi botti che erano destinate all’invecchiamento del vino cotto, quel vino liquoroso tipico marchigiano dalle note dolci, amaricanti e dal colore ambrato!

Il Rifugio dei Marsi attraverso la conservazione di queste botti vuole raccontare ancora oggi un pezzo di storia delle nostre Marche reinterpretando in una chiave più contemporanea un antico strumento della vita contadina senza tuttavia alterarne il suo originale aspetto!

La filosofia che contraddistingue Il Rifugio dei Marsi è data appunto dai principi di eco sostenibilità, non a caso ogni arredo e materiale utilizzato sia internamente che esternamente alla botte sono tutti elementi e oggetti di recupero.

Vi sono due botti rivolte verso il paesaggio circostante, situate nel terreno adiacente al B&B in uno spazio esterno e completamente privato.

Una botte è predisposta come camera da letto con rete a doghe e materasso in futon, la seconda è divisa a metà in cui da una parte troviamo un delizioso bagnetto funzionale mentre dall’altra un’area ristoro per la prima colazione che comprende deliziose proposte dolci e salate con prodotti di produzione propria e a km 0 e un fiaschetto del tipico vino cotto marchigiano di produzione interna che gli ospiti potranno portare a casa!

Il Rifugio dei Marsi si inserisce all’interno del turismo esperienziale e sostenibile sottoforma di Glamping garantendo ai suoi ospiti un esperienza di campeggio di lusso eco-friendly nel cuore e nel rispetto della natura con la possibilità di scoprire le meraviglie locali quali Meschia, il borgo di origine cinquecentesca circondato da boschi e alberi secolari, Lu Vurghe dove potersi immergere nelle sue acque solfuree, Il Lago di Pilato sul Monte Vettore nel cuore del Parco nazionale dei Monti Sibillini, Acquasanta terme per le sue acque termali, Ascoli Piceno, Offida e tanto ma tanto altro!

Di seguito tutti i contatti:

Il Rifugio dei Marsi

Cell: 345.2249700

Email:info@ilrifugiodeimarsi.com

Sito web: www.ilrifugiodeimarsi.com

FB: https://www.facebook.com/ilrifugio.deimarsi/

IG: https://www.instagram.com/ilrifugiodeimarsi/

Fotografie a cura di Francesco Salvaggio e Paolo Prosperi.

Francesca Bonanni, curatrice di Guida (al) Locale