Accesso delle persone con disabilità ai percorsi escursionistici: definite le risorse Regione Marche mette a disposizione fondi a favore di 11 soggetti gestori di aree protette

Per il sesto anno consecutivo a partire dal 2020 la Giunta regionale mette a disposizione fondi funzionali per l’attuazione della legge che intende favorire attraverso azioni dirette l’accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici.

Le risorse anche quest’anno saranno destinate agli investimenti nel settore delle aree naturali protette allo scopo di effettuare interventi che amplino e migliorino l’accessibilità ai percorsi al loro interno.

“Sono felice di aver dato seguito con continuità ai contenuti di questa legge – dichiara l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi – La scelta appare coerente con le finalità istituzionali delle aree naturali protette che, tutelando i territori con le maggiori ricchezze naturalistiche e paesaggistiche, costituiscono lo scenario più idoneo per promuovere la fruizione di questi ambienti da parte di tutti”.

Destinatari delle risorse sono gli 11 soggetti gestori di aree protette presenti nel territorio regionale, già individuati come beneficiari dei contributi del PQUAP (Programma quinquennale per le aree protette 2021-25). I contributi hanno lo scopo di sostenere le iniziative proposte dai soggetti per realizzare percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori e acquistare per questi appositi ausili che consentano la fruizione degli stessi percorsi.

“Tali risorse – continua Aguzzi – possono essere utilizzate in sinergia anche con gli altri fondi di investimento messi a disposizione delle aree protette nell’ambito del PQUAP”.

Quanto ai criteri di riparto dei contributi, sarà successivamente stabilito il termine entro cui procedere alla trasmissione della scheda progetto. Con successivo atto dirigenziale saranno poi ammessi a finanziamento i progetti presentati coerenti con la tipologia di interventi finanziabili e si procederà alla concessione dei contributi.