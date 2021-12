“Credito d’imposta negato a imprese cratere? Le Marche chiederanno chiarimenti a Draghi” Il presidente Acquaroli e l'assessore Castelli preoccupati per la notizia del rifiuto che sarebbe arrivato dall'Unione Europea

L’Unione Europea avrebbe rifiutato l’autorizzazione alla proroga del credito d’imposta per l’anno 2021: il presidente della Regione Francesco Acquaroli e l’assessore alla Ricostruzione Guido Castelli chiedono l’intervento del Governo nazionale.

L’allarmante notizia che, se confermata, produrrebbe un danno gravissimo all’economia delle aree devastate dal terremoto, si è diffusa in queste ultime ore generando grande preoccupazione tra le imprese del cratere del sisma 2016.

“Chiederò al Premier Draghi di intervenire presso l’Unione Europea – dichiara il presidente Acquaroli – affinché possa essere accordata una proroga che, tra l’altro, riguarda una misura regolarmente approvata dal Parlamento e sulla cui operatività confidavano centinaia di imprenditori del cratere impegnati in progetti di rilancio delle proprie attività aziendali. Inutile pensare alla rigenerazione socio- economica del territorio afflitto dal sisma quando poi le aziende vengono colpite in maniera cosi grave ed imprevista. Prima ancora che una misura di sostegno alle imprese, queste circostanze rischiano di minare la credibilità del sistema.”

“La Legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione del Decreto Legge c.d. “Sostegni bis” n. 73/2021 – chiarisce l’assessore alla ricostruzione Guido Castelli – aveva disposto la proroga al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati dalle imprese localizzate nei Comuni del sisma. Una misura particolarmente efficace di cui la Regione Marche aveva perorato l’estendimento anche al 2022. L’operatività dell’incentivo era però subordinata ad un’autorizzazione della Commissione Europea visto che una prima autorizzazione, concessa il 6 aprile 2018, era scaduta lo scorso 31 dicembre 2020.Per l’attuazione della proroga per il 2021, pertanto, era necessaria un’ulteriore autorizzazione da parte della Commissione Europea che, pare, non verrà concessa.”