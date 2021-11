Scuola: da fondi del PNRR arrivano 150 milioni per le Marche I commenti del deputato e coordinatore regionale della Lega Riccardo Marchetti e della deputata del PD Alessia Morani

145 Letture Politica

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato il decreto per il riparto dei fondi, su base regionale, destinati al sistema scolastico. Per le Marche sono in arrivo più di 150 milioni, grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, a disposizione delle Marche vengono messi dal governo Draghi 6.648.000 euro per le mense, 74.516.000 euro per gli asili nido e 11.754.000 euro alle scuole dell’infanzia.

Ammontano a 14.460.000 euro i fondi per la messa in sicurezza dei plessi esistenti, mentre per la costruzione di nuove scuole vengono dati 35.000.000 euro; 7.776.000, infine, sono destinati alle palestre scolastiche.

“Grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza avviato dal governo Conte II e concluso dal governo Draghi – sottolinea Alessia Morani, deputata del Partito Democratico – arrivano risorse molti ingenti per un settore fondamentale come quello della scuola che è una delle priorità del Partito democratico anche nella legge di bilancio. E’ una grande occasione per rendere più sicure e accoglienti le scuole e modernizzare l’educazione e la formazione dei nostri ragazzi. Adesso tutti devono fare la loro parte, a cominciare dall’amministrazione regionale, perché questi fondi siano spesi presto e bene e non sia persa questa occasione”.

“Scuole e asili nelle Marche possono mettere da parte, una volta per tutte, i banchi a rotelle e la triste gestione Azzolina-Arcuri. Con la Lega al governo oltre 150 milioni di euro del Pnrr sono stati destinati alle Marche per nuovi asili, nuove scuole d’infanzia, nuove mense, nuove palestre e per la messa in sicurezza degli istituti. I sindaci ora hanno a disposizione un capitale concreto per mettere in pratica il lavoro svolto da Matteo Salvini e dai ministri della Lega. Dalle parole ai fatti.” Lo dice in una nota il deputato della Lega Riccardo Marchetti, coordinatore Lega Marche.