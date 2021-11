Vaccinazioni, dal 1° dicembre nelle Marche prenotazioni per gli over 18 Platea di oltre 200.000 giovani

Da martedì 1° dicembre al via in tutte le Marche le prenotazioni per la terza dose del vaccino anti-covid (o la seconda per chi in precedenza aveva ricevuto il monodose Janssen) per gli over 18.



Si tratta di ragazzi e ragazze nati nel 2003 o negli anni anteriori e che abbiano ricevuto la dose precedente da almeno 150 giorni, cioè i 5 mesi ora consigliati come periodo minimo tra le due somministrazioni.

Gli interessati potenziali nelle Marche sono complessivamente 260.000: di questi, 43.000 hanno già superato i 5 mesi dalla dose precedente.

Intanto resta stabile il numero dei ricoverati negli ospedali delle Marche: sono 23 in terapia intensiva (pari al 10% del totale) e 72 in area non intensiva (7% del totale): ricordiamo che si passa dalla zona bianca alla zona gialla con una presenza contemporanea del 10% di posti occupati in terapia intensiva e del 15% in area non intensiva.