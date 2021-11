Guida (al) Locale: a San Marcello Filodivino, il Wine Resort&Spa apre la sua cantina ipogea Una volta al mese l'evento invernale "La Domenica in Cantina"

A poca distanza tra San Marcello e Morro d’Alba, Filodivino si presenta, immerso nel verde delle colline marchigiane, come luogo di produzione, di ospitalità e di esperienze enogastronomiche in nome del Made in Marche e del suo turismo esperienziale.

La bellezza di questa realtà la troviamo nella particolarità della sua Cantina: un ipogeo completamente interrato per ridurre l’impatto sul territorio, mentre la volta a forma di botte si sposa con linee di design essenziali e moderne.

La parte superiore viene dedicata all’accoglienza e degustazione dei vini di produzione locale e a certificazione biologica: il Verdicchio dei Castelli di Jesi e Lacrima di Morro d’Alba da cui vengono prodotti i 10 vini a marchio Filodivino!

Filodivino si presenta con una duplice veste.

Il format estivo propone il Wine Resort & Spa con la possibilità di godersi un soggiorno tra i piaceri della natura, del buon vino e della buona cucina ad opera dello Chef Andrea Alessandrelli.

La stagione invernale è completamente dedicata ad omaggiare e conoscere il mondo della viticoltura marchigiana e del Progetto Filodivino “Dal vigneto alla Cantina” attraverso l’evento “Domenica in Cantina”.

Prenotabile su https://filodivino.superbexperience.com/reserve/experience è da segnare assolutamente sul calendario perché si svolgerà solo una domenica al mese e prevede un tour guidato dell’azienda e degustazione dei vini di produzione interna.

La visita di 90’ circa si terrà su due turni 16:00 e 18:00 da scegliere al momento della prenotazione.

Il percorso parte dalla ricezione delle uve, attraversa la moderna area di produzione, si ferma nella zona di affinamento ed arriva alla sala sospesa nella botte, dove il vino termina il suo percorso.

Verranno degustati 5 dei vini Filodivino tra Classici e Selezionati a base di Verdicchio e Lacrima: Matto, Filotto, Dino, Diana e Soara ma ogni appuntamento domenicale avrà un tema diverso per ogni mese: da non perdere!

Filodivino – Wine Resort&Spa

Via Serra 46, 60030

San Marcello (AN)

Tel. 0731 026139

Instagram: filodivino_wineresort

Facebook: Filodivino Wine Resort&Spa

www.filodivino.it

