Il 1° novembre aperti tutti i musei, monumenti, aree e parchi archeologici statali delle Marche L'iniziativa è proposta dal Ministero della cultura in occasione della festività di Tutti i Santi

Lunedì 1° Novembre 2021, per la festività di Tutti i Santi, i Musei della Direzione Regionale Musei Marche saranno aperti in via straordinaria osservando i seguenti orari di apertura:



Museo Archeologico Nazionale delle Marche 14,00 – 19,30

Antiquarium statale di Numana 8,30 – 14,00

Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno 13,30 – 19,30

Museo Archeologico Statale di Cingoli 8,15 – 13,15

Museo Archeologico Statale di Arcevia 8,30 – 13,00

Museo Tattile Statale Omero 10,00 – 13,00 e 16.00 19,00

Rocca Roveresca di Senigallia 8,30 – 13,30

Rocca Demaniale di Gradara 8,30 – 19,15 (chiusura biglietteria alle 18,30)

Per accedere ai musei sarà obbligatorio esibire il Green Pass e indossare la mascherina.