Sostegno economico e tutela dei diritti degli anziani dell’Opera Pia di Senigallia I familiari degli ospiti della RSA si rivolgeranno al garante regionale dei diritti della persona - VIDEO

127 Letture Cronaca

I familiari degli ospiti dell’Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia hanno invitato una lettera ai vertici della politica della Regione Marche, per richiedere un adeguamento del contributo per le spese che i congiunti si trovano a dover sostenere e per denunciare un’assistenza inadeguata per le esigenze e i diritti degli anziani, causata dalla mancanza di personale.

Leggi l’articolo complento e commenta su www.senigalianotizie.it