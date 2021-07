Convocate per il 27 e 28 luglio le sedute del Consiglio regionale delle Marche Nella prima giornata verranno prese in esame le proposte di legge, mentre la seconda sarà dedicata interamente agli atti ispettivi

Due sedute del Consiglio regionale convocate dal Presidente Dino Latini per il 27 e 28 luglio.

Nel corso della prima giornata saranno prese in esame le proposte di legge, a iniziativa della Giunta sulle “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato marchigiano” (relatori Marco Marinangeli e Manuela Bora) e sulle “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale” (relatori Chiara Biondi e Marta Ruggeri).

All’ordine del giorno anche le pdl sull’ “Istituzione dell’itinerario ebraico” (ad iniziativa dei consiglieri Rossi, Antonini, Marcozzi, Latini, Ciccioli, Marinelli, Bilo’), di cui saranno relatori Giacomo Rossi ed Andrea Biancani, e sull’ “Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento sicuro” (firmatari Latini, Marinelli, Mangialardi, Ciccioli, Rossi, Ruggeri, Santarelli, Marcozzi) con relatori Marcozzi e Ruggeri. Previsto, inoltre, l’esame di numerose interrogazioni e mozioni.

La seduta del 28 luglio, in base a quanto previsto dall’ordine del giorno, sarà interamente dedicata agli atti ispettivi.

Come sempre sarà possibile seguire i lavori del Consiglio, seguire i lavori via web collegandosi alla pagina istituzionale dell’Assemblea legislativa delle Marche.

Ordine del giorno delle sedute

Martedì 27 luglio 2021

1) Interrogazioni a risposta immediata:

· n. 223 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Forte difficoltà per i piccoli concessionari del demanio marittimo, a seguito dell’aumento dei canoni minimi statali”;

· n. 224 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Richiesta confronto in Assemblea legislativa delle Marche su Missione “salute” del PNRR Italia”;

· n. 225 ad inizaitiva dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi “Ripristino del servizio di medicina generale del Comune di Cantiano”;

· n. 226 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Urgente piena attuazione interventi previsti dalla Legge Regionale 09 ottobre 2014, n. 25 “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”;

· n. 227 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Vitri “Nuovo ospedale di Macerata”;

· n. 228 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri “Sostegno e valorizzazione al comparto degli eventi privati, cerimonie e matrimoni (wedding), anche in considerazione dei contributi previsti dal Decreto Sostegni”.

2) Interrogazioni:

· n. 113 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Quali indirizzi politici sulla gestione di ERAP Marche”.

· n. 143 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo “Interventi per il consolidamento delle mura urbiche di Corinaldo e messa in sicurezza dell’abitato cittadino”.

· n. 175 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Carancini, Biancani, Cesetti, Bora, Casini, Vitri. “Anziani non autosufficienti e con demenza. Funzionamento Unità di valutazione ed erogazione del servizio di assistenza domiciliare (SAD)”.

· n. 181 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Incarico di consulenza a titolo gratuito per attività di supporto al Presidente in materia di sviluppo turistico nazionale e internazionale”.

· n. 213 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri “Attuazione l.r. 40/20: potenziamento organico UOSD Disturbi del comportamento alimentare dell’Area Vasta 1 con sede a Pesaro e definizione procedure ricovero degli adulti”.

· n. 170 ad iniziativa della Consigliera Lupini “Acquisizione da parte di Portals di asset e macchinari di produzione, legati alla carta per banconote e passaporti, della divisione sicurezza di Fabriano di proprietà di Fedrigoni spa”.

3) Proposta di legge n. 38 a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Antonini, Marcozzi, Latini, Ciccioli, Marinelli, Bilò “Istituzione dell’Itinerario ebraico marchigiano”.

Relatore di maggioranza: Giacomo Rossi

Relatore di minoranza: Andrea Biancani

(Discussione e votazione)

4) Proposta di legge n. 44 ad iniziativa della Giunta regionale “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato marchigiano”.

Relatore di maggioranza: Marco Marinangeli

Relatrice di minoranza: Manuela Bora

(Discussione e votazione)

5) Proposta di legge n. 52 a iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”.

Relatrice di maggioranza: Chiara Biondi

Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

6) Proposta di legge n. 59 a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinelli, Mangialardi, Ciccioli, Rossi, Ruggeri, Santarelli, Marcozzi “Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza”.

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi

Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

7) Nomina:

Elezione di un Revisore con funzione di Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”

(articolo 2, comma 2, lettera a), legge regionale 24 maggio 2011, n. 11 – articolo 4, comma 5, l.r. 20 giugno 2003, n. 13)

(voto limitato a uno)

Mercoledì 28 luglio 2021

1) Interrogazioni:

· n. 159 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Rinnovo di concessioni, progetti di messa in produzione di pozzi e di perforazione, sia su piattaforma sia onshore nelle Marche”.

· n. 167 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Vitri, Biancani, Casini, Carancini, Cesetti “Situazione dell’allevamento di cani sequestrato a Trecastelli (AN)”.

n. 191 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Epidemia da Brucella canis: protocollo di intesa per l’attivazione di azioni per evitare ulteriori eventuali focolai”.

n. 233 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, Bora, Carancini, Cesetti, Biancani “Aggravamento della situazione nell’allevamento di cani sequestrato nel Comune di Trecastelli”.

(le interrogazioni n. 167, 191 e 233 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno)

· n. 171 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Quale futuro per il presidio ospedaliero “A. Celli” di Cagli?”.

· n. 178 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “RSA Regione Marche: ripristino attività socializzazione e riabilitazione, implementazione servizi digitali e servizio video chiamate per gli utenti ospiti, compresi gli utenti parzialmente autosufficienti e non-autosufficienti”.

· n. 183 ad iniziativa del Consigliere Cesetti “Progetto chirurgia robotica su polo Marche sud”.

· n. 188 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti “Disparità di quantità dei vaccini anti-covid somministrati nelle province marchigiane”.

· n. 192 a iniziativa del Consigliere Santarelli “Open day maturandi Marche”.

2) Mozione n. 83 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Carancini, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Biancani, Bora “Coinvolgimento degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica a supporto della campagna di vaccinazione e apertura di un bando straordinario finalizzato ad ulteriori assunzioni”.

3) Mozione n. 95 ad iniziativa dei Consiglieri Putzu, Ciccioli, Leonardi, Ausili, Baiocchi, Assenti, Borroni “Libere professioni”.

Mozione n. 97 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Latini, Rossi “Tavolo permanente sul lavoro”.

(Le mozioni n. 95 e n. 97 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

4) Mozione n. 62 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Carenza insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dell’intero territorio marchigiano. Immediata attivazione del Tirocinio Formativo Attivo per idonei soprannumerari del V Ciclo nelle Università degli Studi di Urbino e Macerata”.

5) Mozione n. 63 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Vitri, Biancani, Casini “Politiche regionali per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra e attuazione del Patto dei Sindaci”.

6) Mozione n. 74 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Sostegno a iniziative governative per l’estensione alle Marche dei benefici fiscali e ed economici destinati alle nuove regioni comprese nella categoria “regioni in transizione” in ambito di Unione Europea”.

7) Mozione n. 99 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Casini, Biancani, Cesetti, Vitri “Elica S.p.A. – proposta istituzione Zona logistica semplificata rafforzata”.

Interrogazione n. 141 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Situazione occupazionale Elica SpA”.

(La mozione n. 99 e l’interrogazione n. 141 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

8) Mozione n. 91 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi “Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS)”.

9) Mozione n. 94 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi “Mutui e finanziamenti sospesi alle popolazioni terremotate”.

10) Mozione n. 105 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi “Proroga Superbonus 110”.