Acquaroli e Aguzzi incontrano i titolari degli chalet di Falconara colpiti dalla tromba d’aria Il presidente e l'assessore: "Attiveremo gli uffici regionali per comprendere i margini di intervento"

73 Letture Politica

Nella mattinata di lunedì 19 luglio, il presidente Francesco Acquaroli e l’assessore alla Protezione Civile, Stefano Aguzzi, hanno effettuato un sopralluogo a Falconara, negli chalet che durante lo scorso fine settimana hanno subito i danni dovuti alla tromba d’aria.

Accompagnati dal sindaco, Stefania Signorini, hanno incontrato i titolari dei due balneari i quali hanno raccontato l’accaduto e la straordinaria gara di solidarietà ricevuta dall’intera comunità. Il governatore e l’assessore hanno chiesto al Comune e ai titolari di inviare alla Regione un report dettagliato con il resoconto del danno subito, affinché si possa verificare la possibilità di accedere a eventuali ristori.

“Grazie all’aiuto di tanti volontari – hanno detto il Presidente Acquaroli e l’assessore Aguzzi – entro poche ore dalla calamità gli chalet erano già pronti per tornare al lavoro ed accogliere turisti e bagnanti. Una grande risposta di vicinanza per la quale ci sentiamo di ringraziare tutti quanti hanno contribuito. Ora attiveremo gli uffici regionali per comprendere i margini di intervento.”