Ultima settimana di zona gialla per le Marche Salgono a 79 i Comuni covid-free in regione, dal 21 via al coprifuoco

Ultima settimana di zona gialla per le Marche che da lunedì 21 giugno torneranno in bianco.



Valido ancora per una settimana dunque il coprifuoco, che resta fissato alle 24.

I dati sui contagi confermano comunque il miglioramento della situazione: per il terzo giorno consecutivo domenica 13 giugno la nostra regione non ha segnalato vittime e negli ospedali marchigiani i ricoverati per covid sono scesi a 61 totali, di cui 9 in terapia intensiva, 18 in semi-intensiva e 34 in ordinari.

Le persone attualmente positive sono 2.799.

Diventano 79 i Comuni covid-free in tutta la Regione, dei quali 15 nella provincia del capoluogo Ancona.

753.236 i marchigiani che hanno già fatto almeno una dose di vaccino.