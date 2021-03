La Regione Marche fa chiarezza sulle dosi vaccinali consegnate Il conteggio si effettua non sulla massima sfruttabilità dei flaconi, ma sul numero delle dosi previste dalle indicazioni dei vaccini

In riferimento alla questione sollevata in merito alla quantità di dosi vaccinali ricevute dalla Struttura Commissariale, si conferma che le dosi totali a disposizione della Regione Marche sono 176.810, come correttamente riportato nella tabella nazionale del Governo.

L’equivoco è frutto di un conteggio interno delle dosi per flacone effettuato sulla base della massima sfruttabilità e non sulla base di quanto espresso nel foglietto illustrativo di ogni tipologia di vaccino.

Applicando la metodologia di conteggio governativa, le dosi complessivamente rese disponibili dal Governo Italiano alla data del 9 marzo 2021 sono pertanto:

Dosi Pfizer – 125.810

Dosi Moderna – 13.400

Dosi AstraZeneca – 37.600

Totale dosi – 176.810

