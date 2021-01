Confartigianato interviene su trasporto e riapertura delle scuole "Massima collaborazione per arrivare al 75% di didattica in presenza"

Confartigianato Trasporto Persone delle Marche ha incontrato recentemente l’Assessore ai Trasporti della Regione Marche Avv. Guido Castelli per discutere sulla disponibilità delle imprese di trasporto pubblico con noleggio pullman da turismo a sostenere le imprese del TPL per il trasporto degli studenti in vista della riapertura delle scuole dal prossimo 7 gennaio.

Una disponibilità di circa 100 pullman nel territorio regionale che possono essere aggiunti a quelli utilizzati fino ad oggi nel TPL e che sono stati utilizzati in minima parte solo nel sud della regione.

Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Trasporti Persone Marche, accompagnato da alcuni imprenditori presenti in videoconferenza, ha rappresentato le gravi difficoltà in cui versa il settore ed ha ribaldo che nonostante l’offerta di imprese di trasporto pubblico marchigiane che hanno in disponibilità, come detto oltre 100 pullman da turismo ed altrettanti autisti con tutti i requisiti previsti dalla legge, nessun riscontro significativo è avvenuto.

Le difficoltà registrate nel trasporto scolastico ed i rischi crescenti del Covid hanno portato la Regione Marche alla didattica digitale integrata nelle scuole secondarie di secondo grado. In questo contesto, per agevolare la mobilità in sicurezza, Gasparoni di Confartigianato Trasporti Persone già ai primi di settembre aveva inviato alla Regione Marche un elenco di diverse decine di imprese private marchigiane che hanno in disponibilità oltre 100 pullman che, avendo i mezzi fermi, erano disponibili ad integrare le aziende che fanno parte dei consorzi provinciali per soddisfare compiutamente le esigenze di trasporto in sicurezza.

In questo contesto Confartigianato Trasporti ribadisce la disponibilità delle imprese associate che sono ferme e sono costrette a tenere i propri dipendenti in cassa integrazione con aziende che rischiano il fallimento.

Oggi dopo gli interventi del Governo che hanno attivato i tavoli prefettizi, che hanno stanziato ulteriori fondi e dopo l’intervento della Regione Marche che ha previsto un rimborso chilometrico pari a 2,60€, quindi molto superiore a quello standard, per le corse aggiuntive e uno specifico stanziamento per l’apporto dei terzisti come nel caso delle aziende cosiddette “private” sulla base dei costi reali, ci sono tutte le condizioni per una fattiva collaborazione, garantendo la sicurezza dei trasportatori.

Per Gasparoni di Confartigianato Trasporti Persone, ci sono pertanto le condizioni per il ritorno a scuola in presenza, evitando di allungare gli effetti negativi sugli studenti sia per l’apprendimento che per la socializzazione.

Sembrava che il benessere degli studenti venisse dopo l’aspetto organizzativo ed economico, ma oggi con questi interventi non ci sono più scusanti.

Gasparoni di Confartigianato ringrazia la Regione Marche per questo intervento concreto ed auspica la massima collaborazione di tutte le forze in campo per riavviare la formazione scolastica in presenza fino al 75% con tutte le precauzione che l’attuale stato di pandemia richiede.

