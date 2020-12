Regione Marche: Prima Commissione approva bilancio di previsione e legge di stabilità Seduta dedicata al recepimento dei pareri di CAL e CREL, via libera anche al Documento di economia e finanza regionale

Via libera a maggioranza nella seduta della Prima commissione affari istituzionali, presieduta da Renzo Marinelli (Lega), alle proposte di legge, a iniziativa della Giunta regionale, “Bilancio di previsione 2021-2023” e “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (legge di stabilità 2021)”, che arriveranno in Aula il prossimo 28 dicembre.

Relatrici di entrambi gli atti sono la consigliera Jessica Marcozzi (FI) e la Vicepresidente Marta Ruggeri (M5s). La votazione finale, preceduta dal recepimento dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Comitato regionale economia e lavoro, termina un iter di esame e discussione che ha impegnato la Commissione per due settimane, con diverse audizioni con l’assessore al bilancio Castelli e la valutazione dei pareri delle altre commissioni per le materie di competenza.

Approvato a maggioranza anche il DEFR, l’atto amministrativo che definisce le linee strategiche della programmazione economica e finanziaria, di cui sono relatori i consiglieri Chiara Biondi (Lega) e Fabrizio Cesetti (Pd). Lunedì prossimo, a margine dei lavori del Consiglio, la Commissione tornerà a riunirsi per l’ammissibilità delle proposte di emendamento al bilancio, che dovranno essere presentate alla segreteria dell’Assemblea entro le ore 10, e i sub-emendamenti, da depositare entro le ore 13.