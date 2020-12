Filiera ittica, controlli rafforzati in vista delle festività La Guardia Costiera: "nonostante il covid la richiesta rimane altissima: 10 sanzioni e 8 sequestri"

Rimane alta in questo periodo dell’anno – nonostante il frangente emergenziale in atto – la domanda di prodotti ittici, che continua ad aumentare in maniera esponenziale con l’approssimarsi del periodo delle festività natalizie.

