Lega: Marche prime in Italia per screening covid grazie all’assessore Saltamartini Il consigliere regionale e il responsabile Lega di Pesaro: "Campagna fondamentale, partecipate"

Il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi e Francesco Totaro, consigliere comunale e responsabile del carroccio a Pesaro, hanno effettuato stamattina un sopralluogo all’avvio della campagna di screening di massa covidvoluta dall’assessore leghista Filippo Saltamartini e che vede le Marche prime in Italia. L’iniziativa, nei tre point allestiti nella città di Rossini, sta riscuotendo notevole successo di partecipazione.

“Grazie alla sensibilità e alla lungimiranza della Lega al governo delle Marche, la regione fa da apripista per una campagna di screening di estrema importanza sia per tracciare e circoscrivere il contagio che per testare il sistema organizzativo in vista della somministrazione dei vaccini – hanno dichiarato Serfilippi e Totaro all’uscita del palas dove è stato attrezzato uno dei punti di prelievo cittadini – I pesaresi stanno rispondendo con matura partecipazione allo sforzo organizzativo profuso dall’assessorato alla sanità regionale e cogliamo l’occasione per invitare tutti i marchigiani a seguirne l’esempio recandosi ad effettuare lo screening nei punti di prelievo che saranno aperti nei prossimi giorni.

La sanità marchigiana sta facendo la sua encomiabile parte nella cura del covid, ma è dovere di tutti collaborare con responsabilità e senso civico per limitare i contagi ed uscire quanto prima da una pandemia che sta pesantemente intaccando il tessuto sociale ed economico di tutta Italia”

Da Lega Marche