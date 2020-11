Rispetto norme anti-covid al lavoro, se ne parla venerdì 20 novembre Incontro tramite la piattaforma Zoom

La recrudescenza della pandemia ha riproposto il tema del rigoroso rispetto delle norme anche negli ambienti di lavoro.



Per questo Confapi Marche e Cgil, Cisl e Uil dopo aver firmato lo scorso giugno il “Protocollo territoriale per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” incrociando le esigenze e le sensibilità sia della parte datoriale che di quella sindacale, si danno appuntamento per illustrarne nel dettaglio le linee guida.

L’incontro avverrà online attraverso la piattaforma Zoom venerdì 20 novembre dalle ore 15.00 con la partecipazione dei coordinatori regionali e nazionali di parte sindacale e datoriale, i referenti di Confapi a partire dal presidente regionale Giorgio Giorgetti e la partecipazione di Vincenzo Alessi, Responsabile del Processo Vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro di Pesaro.

La partecipazione all’evento è particolarmente indicata per i referenti della sicurezza in azienda e prevede l’iscrizione attraverso la piattaforma EventBride.