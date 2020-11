Area Vasta 4, a breve i premi economici per gli operatori sanitari "Quote in linea con Marche Nord"

Sarà sbloccato a novembre il pagamento dei premi economici per gli operatori sanitari dell’Area Vasta 4 in prima linea durante l’emergenza Covid.

La novità è emersa nel corso della videoconferenza tra i sindacati e il nuovo assessore regionale alla Salute, Filippo Saltamartini: l’accordo dovrebbe concludersi nei prossimi giorni.

La Cisl Fp ha ribadito l’urgenza di andare verso il ricalcolo delle somme, parametrandole sulla media dei premi pagati al personale di Marche Nord e Inrca.

“In Area Vasta 4, come più volte denunciato dalla Cisl Fp, si prospettavano somme da elemosina spacciate come premi – sottolinea la Cisl -. In pratica, chi nei mesi di marzo, aprile e maggio aveva lavorato nei reparti Covid (tra l’altro rischia di tornarci, vista la nuova impennata del virus) avrebbe ottenuto un premio “simbolico” di circa 350 euro. Grazie alla riapertura della trattativa in Regione e alla comprensione di dover reperire nuove risorse, i dipendenti dell’Area Vasta 4 collocati in prima fascia, cioè quelli che hanno effettivamente lavorato nei reparti infettivi e nelle terapie intensive, potrebbero ricevere una quota accettabile ed in linea con quelle già previste per Marche Nord ed Inrca”.

Tutta questa partita sarà oggetto di un ulteriore accordo regionale che consentirà, una volta firmato, di liquidare direttamente i premi al personale senza ulteriori passaggi.

Immediatamente dopo le verifiche fatte tra Servizio Salute e Aziende, l’assessore si è impegnato a riconvocare le parti per sottoscrivere nel più breve tempo possibile l’accordo e procedere con l’erogazione delle somme.