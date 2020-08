Marche, sport di contatto e spettatori: c’è l’Ok della Regione Dal 13 agosto sbloccate tutte le attività che ancora erano in standby

68 Letture Cronaca

Per gli eventi sportivi nelle Marche dal 17 agosto consentita la partecipazione del pubblico che non superi il numero massimo di mille spettatori per l’impianto sportivo all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.



Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Luca Ceriscioli come “soggetto attuatore per le attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario da Covid-19″. “La presenza di pubblico – spiega – è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale“.

Frontalmente e lateralmente “La distanza dovrà essere di almeno 1 mt con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto delle linee guida”. Per “eventi sportivi che superino le soglie già indicate, su specifica richiesta presentata alla Regione da parte dell’organizzatore dell’evento, a cui deve essere allegata una proposta di protocollo operativo, – aggiunge la Regione – potranno essere concesse deroghe al numero massimo di spettatori”.

Per gli sport di contatto, “laddove non debbano essere specificatamente regolamentati dalle Federazioni Sportive o dalle Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni/Cip, in quanto praticati presso organizzazioni sportive ad essi affiliate” la Regione dispone che “sono consentiti da oggi nel rispetto delle linee guida”.

“Le disposizioni – conclude la Regione – potranno essere modificate in ogni momento con successivo atto in relazione all’andamento epidemiologico”