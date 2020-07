Anci Marche: “scuole ed elezioni, ci sono difficoltà” L’Associazione dei Comuni marchigiani ritiene difficoltoso recepire quanto contenuto nella Delibera regionale

112 Letture Cronaca

In riferimento alla Delibera della Giunta Regionale con la quale si incentivano i Comuni delle Marche che individuassero l’uso di sedi alternative a quelle scolastiche per allestire i seggi elettorali in previsione della tornata del 20-21 settembre che riguarda sia le elezioni regionali, quelle in 17 comuni e quelle referendarie, Anci Marche ha proposto un confronto dal quale è emersa una riflessione condivisa.



L’Associazione dei Comuni marchigiani ritiene difficoltoso recepire quanto contenuto nella Delibera regionale.

“Ancora una volta si sta cercando di far ricadere sui Sindaci la risoluzione di un problema, quello della sospensione dell’attività didattica, per destinare gran parte delle scuole a seggio elettorale. Sussistono difficoltà di ordine pratico, organizzativo e legale che rendono molto complicato per i Sindaci lo spostamento dei seggi elettorali in siti diversi dalle scuole stante anche il regolamento stringente individuato dai Prefetti».

«Pertanto Anci Marche ritiene necessario mantenere invariata la sede dei seggi elettorali così come ogni cittadino trova indicato nella scheda elettorale già in suo possesso, e interrompendo l’attività scolastica per il minor tempo possibile, il cui inizio è previsto per lunedì 14 settembre».

A questo proposito Anci Marche propone alla Giunta Regionale di destinare il contributo straordinario previsto dalla Delibera ma che non sarà evidentemente utilizzato, come fondo utile a ristorare le spese sostenute dai Comuni che vorranno avvalersi di ditte esterne a supporto del personale comunale, per accelerare le operazioni di allestimento e disallestimento dei seggi elettorali e sanificazione degli ambienti che poi saranno fruiti dagli studenti al ritorno in classe.