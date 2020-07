Marche, in arrivo temporali: allerta meteo della Protezione civile Avrà validità su tutto il territorio regionale per 24 ore a partire dalla mezzanotte del 23 luglio

82 Letture Cronaca

In arrivo temporali su tutte le Marche. La protezione civile ha divulgato un allerta meteo a partire dalla mezzanotte del 23 luglio per le successive 24 ore.



Come indicano le previsioni Meteo per venerdì 24 luglio ci sarà un aumento dell‘instabilità a partire dal Nord Italia, già dal mattino, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Il maltempo proseguirà, nel corso della giornata, sulle regioni centrali, in particolar modo sull’Appennino, per sconfinare quindi sulle zone adriatiche.

Precipitazioni possibili già dal mattino ma è nel corso delle ore centrali e pomeridiane che si attendono i fenomeni più intensi fino al carattere di forte temporale.