Coronavirus: Marche, cresce il numero di guariti Ricoverati in terapia intensiva da 69 a 65

46 Letture Cronaca

Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoverati nelle Marche per coronavirus è sceso ancora da 69 a 65: in calo anche i pazienti in terapia intensiva (da 9 a 8), in semi-intensiva (da 10 a 8) e in reparti non intensivi da 20 a 19.



Contemporaneamente, fa sapere il Gores, risulta in rialzo il numero di guariti/dimessi (da 4.421 a 4.438). Invariati i dati dei ricoveri in area post-acuti (30) e degli ospiti di strutture territoriali (98).

I positivi al Covid-19 da inizio emergenza nella regione sono 6.735: attualmente sono 1.245 (1.257 il giorno precedente) quelli isolati in casa. Mentre sono 2.165 le persone in isolamento domiciliare per contatti con contagiati (786 con sintomi), tra cui 227 operatori sanitari. Nelle Marche le persone morte con coronavirus sono 987. Finora i marchigiani sottoposti a un periodo di quarantena sono stati 33.941.