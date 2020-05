Uffici regionali chiusi il 1° giugno 2020 La Protezione Civile resterà però in servizio

Gli uffici regionali resteranno chiusi per ponte festivo nella giornata di lunedì 1 giugno.

Resteranno in servizio il personale della Protezione civile (Sala operativa e Centro funzionale di Colle Ameno-personale a rotazione e in reperibilità) e saranno garantite tutte le attività che si dovessero rendere necessarie in occasione di eventuali situazioni di emergenza.