Marche, emergenza Covid-19: sensibile calo dei ricoverati Stabili quelli in terapia intensiva, diminuiscono i degenti in semi-intensiva

Sensibile calo dei ricoverati con Coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore (da 173 a 161): stabili quelli in terapia intensiva (17), diminuiscono i degenti in semi-intensiva (da 49 a 29) e in area post-acuzie (da 51 a 49), aumentano invece le persone ricoverate in reparti non intensivi (da 56 a 66).



E’ il quadro dell’aggiornamento fornito dal Gores che dà conto anche di 187 altre persone ospitate in strutture territoriali (dato stabile rispetto al giorno precedente). Nella regione finora si sono contagiate al Covid-19 6.675 persone, rilevate attraverso 56.668 test) e ne sono morte 986.

Risultano in forte aumento i guariti/dimessi (da 3.379 a 3.561) mentre cala sotto 2mila il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 2.142 a 1.967). Sono 4.756 quelli che hanno avuto contatti con contagiati e che sono per questo in quarantena a casa, 1978 con sintomi; 603 sono operatori sanitari. Da inizio emergenza sono 31.765 i marchigiani che hanno dovuto passare in casa un periodo di isolamento cautelativo