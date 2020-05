Due decessi nelle Marche tra i positivi a Coronavirus: i nuovi contagiati sono 11 Il resoconto dei dati per le strutture sanitarie della regione. Ceriscioli: "La battaglia non è finita"

Dal Gores (Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria) delle Marche arriva comunicazione che lunedì 18 maggio sono due le persone decedute che avevano contratto il Coronavirus ed erano quindi affette da Covid-19.

Le vittime, che portano a 986 il totale nelle Marche, sono una donna di 62 anni di Pesaro, deceduta nell’ospedale della sua città, e un 86enne di Sarnano, spirato nel nosocomio di Civitanova Marche. Entrambi soffrivano di altre patologie pregresse.

“Come avevamo detto ieri (quando non si erano registrati decessi in regione ndr) – ha affermato il presidente Luca Ceriscioli – la battaglia non è finita e occorre non abbassare assolutamente la guardia, in questa delicatissima fase della ripartenza. Le nostre condoglianze vanno alle famiglie e agli amici di chi ha perso la vita e di chi ancora oggi continua a soffrire”

In mattinata, sempre il Gores aveva comunicato che i tamponi nuovi positivi a Coronavirus nelle Marche sono 11 su 321 nuove diagnosi effettuate: 1 nella provincia di Pesaro Urbino, 8 ad Ancona, 2 a Macerata e 0 nelle altre province. A queste analisi si aggiungono quelle effettuate sui tamponi dei percorsi guariti e sierologici. Il dato delle nuove diagnosi e il numero assoluto dei positivi conferma che si prosegue nel buon andamento in termini di contenimento del contagio.

Negli ospedali delle Marche si trovano al momento ricoverati 173 pazienti affetti da Covid-19, tra cui 17 in terapia intensiva, 49 in semi intensiva, 56 in non intensiva, 51 in degenza post acuzie. A questi vanno aggiunte 187 persone ospitate in strutture territoriali post degenza. Dimessi e guariti nelle Marche sono 3.379, in isolamento domiciliare ci sono 2.142. Il totale dei casi registrati nelle Marche da inizio pandemia sono 6.678.

Il dato nazionale, lunedì 18 maggio, parla di meno di 500 positivi e 99 morti nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia in Italia si registrano 225.886 contagiati in totale (+451 in 24 ore), 32.007 deceduti (99 le vittime dell’ultimo giorno) e 127.326 guariti (+2.366): i casi attualmente in trattamento sono 66.553, in calo di 1.798 in un giorno.