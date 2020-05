Coronavirus: Marche, 5 morti nella giornata dell’11 maggio Deceduti quattro uomini e una donna. Finora 969 vittime

Nelle ultime 24 ore sono cinque , quattro uomini e una donna, tra i 75 e 90 anni, tutti alle prese con patologie pregresse, le persone positive al coronavirus morte nelle Marche.



Lo comunica il Gruppo operativo per le emergenze sanitarie (Gores). Due degli ultimi deceduti provenivano dalla provincia di Pesaro Urbino (due uomini pesaresi di 78 e 88 anni), altri tre erano residenti nel Maceratese (una 89enne di Morrovalle, un 75enne di Cingoli e un 90enne di Potenza Picena). Il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza Covid-19 è salito a 969 (582 uomini, 387 donne).

A Pesaro Urbino la grande maggioranza dei decessi (512), seguita dalla provincia di Ancona (212), da quella di Macerata (158), da Fermo (66) e Ascoli Piceno (13); altre 8 persone decedute provenivano da fuori regione. L’età media dei deceduti, il 94,7% alle prese con patologie pregresse, è di 80,5 anni.

Su sala nazionale, sono 219.814 i casi totali di coronavirus alle 17 di lunedì 11 maggio, 744 in più rispetto al dato di domenica (+0,33%), secondo i dati giornalieri della Protezione civile. È il numero più basso di nuovi casi da quando ha avuto inzio l’epidemia. Gli attualmente positivi sono 82.488, in 24 ore se ne registrano 835 in meno (-1%). I morti salgono a quota 30.739, 0ssia 179 in più rispetto a domenica (+0,58%). I guariti raggiungono le 106.587 unità e cioè 1.401 in più in un giorno (+1,33%). Sul fronte lombardo spicca poi il dato dei deceduti complessivi dall’ininzio dell’epidemia: siamo al di sopra di quota 15mila. Dati stati ricavati attraverso l’effetuazione di 2.606.652 tamponi. Al momento in tutta Italia i ricoverati con sintomi sono 13.539 di cui appena 999 in terapia intensiva: è la prima volta dall’inizio della crisi che questo importante indicatore scende sotto quota mille