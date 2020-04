“Termine dei contagi a fine giugno? Non è vero, molto prima” "Nelle Marche il Coronavirus si fermerà tra il 25 e il 30 maggio"

In relazione alla notizia che riporta le proiezioni dell’Osservatorio nazionale sulla salute delle Regioni italiane, circa le date possibili da cui si cominceranno ad azzerare i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle diverse regioni italiane, gli studi interni dell’ente Regione effettuati sui relativi dati evidenziano che il calcolo nazionale non risulta corretto per quanto riguarda la Regione Marche.

