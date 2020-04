Oltre mille tamponi in un giorno nelle Marche: i positivi a Coronavirus sono 127 Nel report quotidiano regionale, ancora un abbassamento percentuale del numero di contagiati

Sono ben 1.090 i tamponi analizzati nelle ultime 24 nelle Marche: lo rivela il report diffuso nella mattinata di sabato 11 aprile dal GORES (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie).

Un numero mai toccato prima in regione, durante questo periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus Covid-19. Ma il conteggio ancora più importante è quello dei tamponi positivi, che si è fermato a 127: dato che, in modo confortante, abbassa ancora la percentuale dei contagiati rispetto agli analizzati, attestatasi all’11,65% nelle ultime 24 ore.

In totale, dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti 20.060 tamponi, di cui 5.211 positivi.