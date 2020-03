Coronavirus, Italia zona protetta, il decreto e il vademecum: cosa fare fino al 3 aprile Valide in tutto il territorio nazionale le regole per evitare il diffondersi del contagio - #iorestoacasa

All’annuncio del premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, andata in diretta tv nazionale, è seguito l’atto ufficiale della firma della promulgazione del decreto #iorestoacasa, che estende a tutto il territorio italiano le restrizioni per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus.