Aumentato a 35 il numero di casi positivi al Coronavirus nelle Marche La maggior parte di essi (33) è stato riscontrato nella provincia di Pesaro Urbino, 2 in quella di Ancona

Il Gores ha comunicato oggi domenica 1° marzo che la Sod Virologia ha rilevato 11 tamponi positivi al Coronavirus, 10 provenienti dall’Area Vasta 1, provincia di Pesaro Urbino, e 1 dall’Area vasta 2, provincia di Ancona.

Questi 11 campioni saranno inviati domani, lunedì 2 marzo, all’Istituto superiore di sanità per la conferma. Sale dunque a 35 il numero di campioni positivi nella Regione Marche, 33 a Pesaro Urbino più 2 nella provincia di Ancona. Sono invece 228 i casi in isolamento domiciliare, 7 i ricoveri in terapia intensiva e 9 i ricoveri fuori dalla terapia intensiva. Continueremo ad aggiornarvi puntualmente sull’evoluzione della situazione nella nostra Regione anche nei prossimi giorni.

“Ringrazio tutti gli operatori sanitari e tutti coloro che anche in questo fine settimana hanno garantito presenza, assistenza e intervento h24 -ha detto il presidente Luca Ceriscioli– stiamo lavorando tutti insieme per fronteggiare l’emergenza e questo è un grande valore per la nostra regione”.