Prestazioni sanitarie, i posti disponibili ora noti con un click La Regione spiega la novità tecnologica

“Dal 6 febbraio in poi con un semplice click ogni cittadino potrà monitorare in modo del tutto trasparente tutti i posti disponibili alle ore 8 del mattino per prestazioni sanitarie, classi di priorità (breve, differita, programmata) e area vasta di interesse, struttura per struttura”.



Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli nel corso di una conferenza stampa insieme al presidente della Commissione Sanità Fabrizio Volpini per illustrare l’ultima novità, in ordine di tempo, dell’operazione di azzeramento delle liste di attesa messa in campo dalla Regione Marche.

Per accedere alle informazioni basta collegarsi al sito www.regione.marche.it/tempidiattesa e cliccare alla voce “disponibilità Cup”, quindi inserire i dati relativi alla prestazione richiesta e alla priorità.