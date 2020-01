1.500 persone controllate nelle stazioni dalla Polfer I dati sull'attività svolta fino a domenica 19 gennaio nelle Marche

1474 identificati, 1 denunciato, 1 persona sottoposta a daspo urbano, 278 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 154 convogli scortati, 7 contravvenzioni.

Questo il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nel corso della settimana dal 13 al 19 gennaio.

Controllate tutte le stazioni delle Marche.

In particolare si segnalano le seguenti operazioni.

La Squadra di Polizia Giudiziaria ha denunciato in stato di libertà un cittadino pakistano che poco prima dello scorso Natale aveva tentato di rubare l’incasso della biglietteria automatica della Stazione di Civitanova Marche. L’autore del furto, che in passato aveva già commesso reati della stessa natura, è stato riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere presenti nello scalo.

La PolFer di Ancona ha invece sottoposto a Daspo urbano un 29enne polacco rintracciato all’interno della stazione in stato di ubriachezza molesta. L’uomo, che non potrà tornare nella stazione di Ancona per 48 ore, dovrà anche pagare la sanzione prevista a causa del suo stato di alterazione alcoolica.