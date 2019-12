Arriva nelle Marche il fascicolo Sanitario Elettronico

Arriva nelle Marche il fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), il nuovo strumento digitale messo a disposizione dalla Regione Marche, che permette di accedere in modo semplice e sicuro alle informazioni, documenti, dati sanitari e socio-sanitari di ciascun cittadino.



Chiunque lo abbia attivato (tramite le credenziali previste per l’accesso e gli strumenti di identità digitale, informa una nota dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (Asur), può consultare la sua storia clinica e di salute con un semplice clic. Per fare questo, sono necessari alcuni brevi passaggi che si possono fare comodamente da casa propria, dal proprio personal computer, dal tablet o dallo smartphone.

Per agevolare l’utenza e dare la più ampia diffusione delle informazioni, l’Asur ha predisposto un opuscolo informativo, presente sul sito ufficiale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale. Il pieghevole è articolato in paragrafi che contengono tutte le spiegazioni per poterlo utilizzare.