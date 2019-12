“La scuola non deve essere solo insegnamento, ma anche costruzione senso civico” Così il governatore delle Marche alla presentazione del Consiglio dei Ragazzi di Castelplanio

85 Letture Cronaca

“La scuola diventa importantissima quando riesce ad occuparsi non solo delle materie d’insegnamento, ma anche di costruire un senso civico per i propri ragazzi.

Scoprire l’impegno e fare qualcosa per gli altri, per il bene della comunità, come può esser il Consiglio comunale dei ragazzi è straordinario. Come è straordinario avere dei progetti, portarli avanti e realizzarli con la stessa consapevolezza e valore dei sindaci adulti. Questa è la scuola migliore che costruisce il domani nel dare ai ragazzi il senso di una comunità che si ritrova”.

Così si è espresso il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, che sabato 7 dicembre a Castelplanio, accolto dal sindaco Fabio Badiali e dalla sindaca di Poggio San Marcello Giuseppina Spugni, ha partecipato alla cerimonia d’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi.

Durante la manifestazione si è dato spazio ad un excursus storico dei diversi Consigli che si sono succeduti dalla prima istituzione fino ad oggi.

Nato nell’anno scolastico 2001-2002 il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato istituito a Maiolati Spontini, con l’obiettivo di promuovere la cultura della cittadinanza attiva, i valori della libertà e della legalità e di sviluppare un rapporto concreto ed equilibrato fra regole sociali e comportamenti concreti.

Negli altri due comuni che fanno parte dell’istituto, Castelplanio e Poggio San Marcello, l’istituzione dei primi Consigli risale al 2007.