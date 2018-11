Commissione Governance a Strasburgo, Manuela Bora confermata Vice Presidente L'assessora della Regione Marche è stata riconfermata a prova del buon lavoro svolto in Europa

Si sono concluse il 6 novembre a Strasburgo, in occasione della 35° Seduta Plenaria del Consiglio d’Europa, le elezioni del Presidente del Congresso e dei Vice Presidenti delle Camere e delle Commissioni.

L’assessora Manuela Bora è stata riconfermata nella carica di Vice Presidente della Commissione Governance, la commissione responsabile per le questioni politiche e legali relative allo sviluppo del buon governo e della democrazia a livello locale e regionale. Una riconferma che rende merito alle capacità e al buon lavoro svolto in Europa in questi anni.

La candidatura dell’assessora Bora, supportata da tutta la Delegazione italiana a Strasburgo, conferma la volontà della Giunta regionale di sostenere le iniziative del Congresso negli anni a venire. “Credo sinceramente nei valori e nella forza del Congresso – ha dichiarato l’assessora – e continuerò ad adoperarmi, in cooperazione con tutte le istituzione del Consiglio Europeo e dell’Unione Europea, per la sua stabilità.

Sarà un onore per me mettere le mie competenze a disposizione della Commissione Governance per lavorare con particolare attenzione su questioni a me molto care, quali il buon funzionamento delle autorità locali e regionali, la partecipazione pubblica, la cooperazione interregionale e trans-frontaliera e l’e-democracy“.