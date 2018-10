Sciopero generale per il 26 ottobre: disagi per i trasporti La lista dei treni garantiti nella regione Marche

Sciopero generale per venerdì 26 ottobre in tutta Italia. Ad aderire all’iniziativa le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas che hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutte le categorie di lavoratori.



Come si legge sul sito del ministero per la Pubblica Amministrazione, lo sciopero riguarderà tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, tutti i comparti, aree pubbliche, compresa la scuola, e le categorie del lavoro privato e cooperativo.

Diverse le motivazioni che hanno portato ad indire lo sciopero: Sial Cobas protesta “contro una manovra che non è né popolare né espansiva”, la Cub aderisce per migliori condizioni di lavoro e più occupazione, per “investimenti pubblici su aumenti e territorio”; il Sgb per l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro, della legge Fornero, e per la stabilizzare i precari nelle scuole e l’aumento degli stipendi.

Previsti disagi anche per il trasporto ferroviario: lo sciopero inizierà alle 21.00 del 25 ottobre per terminare 24 ore dopo, alle 21 del 26 ottobre. Trenitalia (la lista dei treni garantiti nella regione Marche) e Trenord hanno pubblicato sui rispettivi siti i servizi minimi garantiti in questi casi. Italo ha invece reso disponibile una tabella con le indicazioni dei treni garantiti e quali invece a rischio di essere soppressi. Per il trasporto aereo lo sciopero inizierà a mezzanotte del 26 ottobre e terminerà alle 23.59 del giorno stesso, ma coinvolgerà solo il personale degli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) e Bologna. Attualmente non sono stati comunicati i voli garantiti.